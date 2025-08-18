André Silva foi confirmado como reforço do Elche, equipa recém-promovida à Liga espanhola.

O avançado internacional português, produto da formação do FC Porto, assinou por uma temporada com outra de opção, informou o emblema da província de Alicante.

André Silva estava desde 2021 no Leipzig, que o recrutou ao Eintracht Frankfurt depois de lá ter realizado a melhor época da carreira, com 29 golos em 34 jogos.

No Elche, o jogador de 29 anos vai ser companheiro de equipa do ex-Benfica Martim Neto, que também rumou neste defeso ao clube espanhol.

Esta será a terceira aventura de André Silva na Liga espanhola, depois do Sevilha em 2018/19 por empréstimo do Milan e da Real Sociedad em 2023/24 por cedência do Leipzig.