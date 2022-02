Os turcos do Basaksehir anunciaram nesta segunda-feira a rescisão por mútuo acordo com o defesa português Miguel Vieira.

O jogador de 31 anos contratado ao Lugo em 2018-2019 fez apenas seis jogos ao serviço do Basaksehir, seguindo-se depois empréstimos aos austríacos do Wolfsberger e aos belgas do Waasland-Beveren.