Depois de ter rescindido pelo Famalicão, Bruno Alves tem novo clube. O jogador português de 39 anos foi este sábado apresentado como reforço do Apollon Smyrnis, da Grécia, para a próxima temporada.

Formado no FC Porto, Bruno Alves afirmou-se como uma das figuras dos dragões entre 2006 e 2009, tendo depois partido para o Zenit. Após três anos e meio em São Petersburgo, o central assinou pelo Fenerbahçe e jogou ainda no Cagliari e no Rangers antes de rumar ao Parma.

Este verão, assinou pelo Famalicão, mas acabou por rescindir pouco tempo depois. O futuro passa agora pela Grécia.

«Agradeço ao Apollon por me ter dado a oportunidade de jogar por mais um ano», disse Bruno Alves durante a apresentação.

O contrato é por um ano, mas há abertura para que a ligação seja mais duradoura. «Se tudo correr bem este ano e continuarmos ambas as partes felizes, então falaremos em estender a nossa cooperação por mais um ano», acrescentou o jogador, que disse que que «provar que a idade não é uma limitação.»