Carlos Pinto é o novo treinador do Al-Jabalain, anunciou o clube do segundo escalão da Arábia Saudita.

O técnico de 49 anos estava livre desde que deixou o Vilafranquense no início da última temporada e vai treinar pela primeira vez no estrangeiro, depois de passagens por Tirsense, Freamunde, Tondela, Chaves, Santa Clara, Paços de Ferreira, Famalicão e Leixões.

O Al-Jabalain, que contou com o guarda-redes luso Ricardo Ribeiro em 2021/22, terminou no quinto lugar e ficou a quatro pontos do pódio, que garantia a subida de divisão.