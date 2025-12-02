Nuno Pereira, treinador português de 48 anos, foi anunciado como novo treinador principal do Ferroviário AC, da Série D brasileira. A equipa da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, luta pela promoção à terceira divisão.

Nuno Pereira passou por clubes como Cuiabá, Boavista, Rio Ave e Tondela, ao lado de Petit, com treinador-adjunto. O Ferroviário escreve que Nuno Pereira traz «intensidade, organização e uma filosofia moderna de trabalho».

O Ferroviário é quarto classificado no Grupo C da Série D, uma divisão anormalmente grande - competem 96 equipas. A única experiência que Nuno Pereira teve como treinador principal foi em 2014/15, no Vila Real.