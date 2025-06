O lateral-direito português Jorge Silva saiu oficialmente do Olimpia Liubliana, da Eslovénia. O clube anunciou nesta terça-feira a saída do atleta português.

O internacional jovem por Portugal tinha sido um dos elementos mais preponderantes do campeão esloveno, com 48 jogos, sete assistências e dois golos marcados.

Jorge Silva alinhou pelo Paços de Ferreira, Leixões e na formação do Sporting antes de se aventurar no estrangeiro pela primeira vez. Cumpriu duas temporadas no clube esloveno.

O Olimpia continua a ter Diogo Pinto e David Sualehe, dois atletas portugueses, e o treinador recém-chegado Jorge Simão.