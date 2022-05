O Liverpool anunciou esta segunda-feira que Fábio Carvalho vai mudar-se para Anfield Road a 1 de julho.

Tal como o nosso jornal noticiou, os reds garantiram o português ainda em janeiro por cerca de oito milhões de euros e chegaram a acordo para um vínculo até 2027.

Fábio Carvalho foi um dos destaques do Fulham nesta temporada, com 38 jogos disputados, 11 golos e ainda oito assistências, além da conquista do Championship. O médio sub-21 luso deu os primeiros passos na formação no Benfica e passou ainda pelos ingleses do Balham.