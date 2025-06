Mais uma aventura para o 'globethrotter' Rui Mota. O treinador português foi anunciado no campeão da Bulgária Ludogorets nesta sexta-feira.

A duração do novo vínculo de Rui Mota não foi revelada. O clube búlgaro anunciou ainda que pagou uma compensação ao Noah, da Arménia, que tinha contrato com o técnico.

Mota tinha levado o Noah à conquista do campeonato, juntamente com vários jogadores portugueses. No Ludogorets o técnico vai encontrar o defesa-central Dinis Almeida.

Já orientou o primeiro treino e será apresentado na segunda-feira, dia 16. O antigo adjunto de Ricardo Sá Pinto já trabalhou em países como Geórgia, Croácia, Irão, Turquia, Brasil ou Polónia.