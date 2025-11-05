Foi curta a aventura de Luís Castro no Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. O clube comunicou nesta quarta-feira a rescisão por mútuo acordo entre as duas partes.

Castro orientava a equipa desde agosto, no início do campeonato doméstico. Em 12 jogos teve apenas uma derrota, mas três empates consecutivos nos últimos desafios levaram a esta cisão, com um empate a duas bolas com o Al-Muharraq, de Nandinho, nesta quarta-feira, a ser a gota de água.

O técnico português contava com os compatriotas Pedro Malheiro e Serginho Andrade na sua equipa, que ocupa o terceiro posto da Liga. Aos 64 anos e após uma aventura no Al Nassr, com Cristiano Ronaldo, Luís Castro volta a ser um treinador livre.