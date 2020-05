O Krasnodar anunciou a renovação do contrato de Manuel Fernandes por mais... dois meses.

O jogador português de 34 anos, que chegou ao clube no início da temporada, e marcou três golos em 12 jogos, fica assim com vínculo válido com o clube russo até 31 de julho.

Контракт с Мануэлом Фернандешем продлен на два месяца.



Срок его действия теперь истекает 31 июля 2020 года.https://t.co/yLIt6mBnE5 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 25, 2020

Recorde-se que o campeonato russo foi suspenso devido à pandemia da covid-19, e será retomado a 21 se junho, terminando, por isso, também mais tarde do que o previsto.