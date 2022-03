O Almería oficializou a chegada de Nélson Monte esta terça-feira.

Numa nota no site oficial, o emblema espanhol explica que o futebolista de 26 anos chega «em consequência das baixas que sofreu devido às lesões de longa duração de vários dos seus jogadores».

Tal como o Maisfutebol noticiou, o defesa português assina até ao final da época, período até ao qual o seu contrato com os ucranianos do Dnipro-1 está suspenso, devido à guerra com a Rússia.

O segundo classificado da II Liga espanhola refere que Nélson Monte também recebeu ofertas da La Liga.

O defesa luso passou nos escalões de formação do Benfica e do Rio Ave, clube onde completou oito temporadas a nível sénior, antes de rumar à Ucrânia no início da presente época.

No Almería, vai encontrar os portugueses Daniel Carriço, Samuel Costa e Dyego Sousa, com quem até já foi fotografado.