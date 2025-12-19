OFICIAL: Rúben Vinagre tem novo treinador no Legia (que está em crise)
Clube da capital polaca «rouba» treinador histórico ao Rakow
Marek Papszun é o novo treinador do Legia Varsóvia, segundo anunciou o clube histórico da Polónia nas redes sociais. Papszun deixa o Rakow, de quem era treinador há dez anos, para abraçar um novo desafio.
E que desafio. O Legia, um dos principais clubes polacos e participante da Liga Conferência, é penúltimo classificado no campeonato doméstico, muito abaixo das expectativas.
A temporada começou com Edward Iordanescu, ex-selecionador romeno, no cargo. Foi despedido e o espanhol Iñaki Astiz assumiu o cargo de forma interina, vencendo apenas uma vez em dez jogos.
A solução encontrada pelo Legia foi trazer um dos mais reputados treinadores no campeonato polaco (além de promover mudanças na direção a partir de 1 de janeiro de 2026). Papszun pegou no Rakow ainda na terceira divisão polaca e levou-o a subir de patamares até ser campeão nacional em 2022/23.
Ganhou ainda duas Taças da Polónia, num total de sete títulos. No Legia vai treinar os portugueses Rúben Vinagre, Claude Gonçalves e Henrique Arreiol. Vai deixar o Rakow numa altura em que a sua equipa está invicta na Liga Conferência e em quarto lugar na Liga.
Marek Papszun od dnia 19 grudnia obejmuje funkcję trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa. Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu rozgrywkowego 2027/28. W najbliższych dniach Marek Papszun skompletuje i przedstawi sztab szkoleniowy. Treningi z pierwszym zespołem rozpoczną się… pic.twitter.com/2zGRXbSMVM— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) December 19, 2025