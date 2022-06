O lateral direito Sérgio Conceição foi apresentado esta quarta-feira como novo reforço do Seraing, da primeira divisão belga.

O jogador de 25 anos assina um contrato válido por uma época. Trata-se de um regresso de Sérgio Conceição à Bélgica, isto porque passou pela formação do Standard Liège, quando o pai, atual treinador do FC Porto, integrava a equipa técnica do clube.

O lateral estava há duas temporadas no Estrela da Amadora e, em 2021/22, realizou 34 partidas. No Seraing, Conceição vai encontrar os ex-FC Porto Daniel Opare e Marius, assim como o diretor-desportivo português Carlos Freitas.