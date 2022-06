O português Tobias Figueiredo, que está em final de contrato com o Nottingham Forest, foi oficializado esta terça-feira como novo reforço do Hull City, do Championship, tal como o Maisfutebol tinha adiantado.

O central de 28 anos assinou um vínculo válido por duas temporadas, com outra de opção.

Tobias alinhou nas últimas cinco épocas no Nottingham Forest e, em 2021/22, disputou 28 jogos no emblema que alcançou a promoção à Premier League. Formado no Sporting, foi cedido aos espanhóis do Reus e ao Nacional, antes de chegar a Inglaterra em 2018.