O lateral-esquerdo Yuri Ribeiro, formado no Benfica, é reforço dos polacos do Legia Varsóvia, confirmando a informação do Maisfutebol.

O jogador de 24 anos deixa o Nottingham Forest em definitivo e assina por três épocas com o campeão polaco.

Yuri Ribeiro aumenta assim para cinco o contingente português no Legia, juntando-se a André Martins, Josué, Rafael Lopes e Rui Gomes.