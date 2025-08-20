Um ano após ter reforçado o Chelsea, vindo do Basileia, Renato Veiga está de saída do clube londrino. Conforme avançado por Fabrizio Romano, o Chelsea alcançou um acordo com o Villarreal para a transferência do jogador, confirmou, entretanto, o Maisfutebol.

Trata-se de um negócio recorde para o clube espanhol, pois vai desembolsar 29,5 milhões de euros pelo internacional português. O Chelsea fica ainda com direito a receber mais-valias de uma futura transferência.

Nos próximos dias, o processo deve ficar concluído, com a realização de exames médicos e oficialização do negócio. O máximo que o Villarreal alguma vez gastou foi 23,5 milhões de euros, por Arnaut Danjuma, em 2021.

Veiga, de 22 anos, realizou 18 jogos ao serviço do Chelsea na primeira metade da época passada. Marcou dois golos e deu uma assistência. Na segunda metade, foi emprestado à Juventus, onde participou em 15 partidas.

Internacional português em cinco ocasiões, Veiga completou a formação no Sporting. É filho de Nélson Veiga, antigo futebolista cabo-verdiano.