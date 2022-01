Ainda com a época 2021/22 sensivelmente a meio, o Estoril já trabalha na composição do plantel da próxima época e foi nesse sentido que já assegurou a contratação de Rodrigo Martins.

O extremo de 23 anos está atualmente ao serviço do Mafra, onde se tem assumido como peça importante na equipa orientada por Ricardo Sousa, que ocupa o 10.º lugar na II Liga e está nas meias-finais da Taça de Portugal, onde vai discutir com o Tondela o apuramento para a final no Jamor.



Na semana passada, Rodrigo Martins esteve precisamente em plano de destaque no jogo da Taça com o Portimonense no Algarve, no qual inaugurou o marcador para a equipa da região de Lisboa logo aos 4 minutos após uma fantástica arrancada desde o meio-campo defensivo.

Rodrigo Martins, que fez parte da formação na Amoreira, termina contrato com o Mafra no final da presente época e decidiu comprometer-se com Estoril numa altura em que já estava livre para decidir o futuro e rubricou um contrato válido até ao final da temporada 2024/25 com início a 1 de julho de 2022.

Segundo avançou o Record e confirmou também o Maisfutebol, Rodrigo a cláusula de rescisão associada ao contrato de Rodrigo Martins é de 10 milhões de euros.