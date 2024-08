O Gil Vicente está a negociar a transferência do defesa-central Gabriel Pereira para o Copenhaga.

O acordo com os dinamarqueses não está fechado, mas o Maisfutebol sabe que decorrem conversas entre os dois clubes. O jovem de 24 anos é um dos jogadores do plantel gilista com mais mercado e também existe interesse de clubes ingleses, franceses e italianos.

Na janela de inverno, Gabriel Pereira esteve muito perto do Olympiakos, além de ter suscitado forte interesse do Leicester. Também existiram contactos com o FC Porto, que avançou por Otávio. Se, em janeiro, o Gil Vicente esteve irredutível e travou a saída do jogador - apontou para 10 milhões de euros -, agora o cenário pode ser diferente.

A confirmar-se o negócio, trata-se de uma baixa de peso para Tozé Marreco, que já manifestou o desejo em garantir mais reforços, nomeadamente na defesa, sabe o nosso jornal.

Gabriel Pereira foi contratado em janeiro de 2023 ao Vilafranquense, que na altura assegurou metade do passe. Na primeira época nos galos, o brasileiro esteve tapado por Tomás Aráujo e realizou apenas sete jogos, porém, na última temporada cumpriu 34 partidas e marcou quatro golos, sendo uma das peças-chave dos barcelenses.

O capitão Rúben Fernandes, Buatu, Josué Sá e Felipe Silva são as outras opções do Gil Vicente para o eixo central da defesa.