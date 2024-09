A jogar em França desde o ano passado, Andy Carroll foi anunciado como reforço do Bordéus.

O internacional inglês muda-se assim do Amiens, do segundo escalão, para o histórico emblema francês que atravessa uma grave crise que o empurrou para a quarta divisão do país.

Andy Carroll tem 35 anos e foi em tempos considerado um dos mais promissores avançados de Inglaterra, tendo ao longo da carreira jogado em clubes como o Newcastle, Liverpool, West Ham, entre outros.