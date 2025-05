A encaminhada transferência de Matheus Cunha, do Wolverhampton para o Manchester United, está a ser intermediada pelo agente português Jorge Mendes, segundo apurou o Maisfutebol.

O responsável pela Gestifute tem muito boa relação com os dois clubes ingleses, sobretudo com o Wolves, com quem já fez diversos outros negócios nos últimos anos.

A contratação do avançado brasileiro é um pedido de Ruben Amorim, que logo ao chegar a Old Trafford detetou a necessidade de reforçar o ataque - Gyokeres, antigo jogador do técnico português no Sporting, continua na mira.

Finalista da Liga Europa, o Manchester United caminha para pagar pouco mais de 60 milhões de euros por Matheus Cunha, um dos principais destaques do Wolverhampton na época (17 golos e seis assistências em 33 jogos oficiais).

Aos 25 anos, o avançado está no futebol inglês desde 2022, quando foi negociado pelo Atlético de Madrid. Antes, o internacional brasileiro passou por Coritiba, FC Sion, RB Leipzig e Hertha de Berlim.