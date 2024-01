Francisco Geraldes rescindiu este sábado contrato com o Baniyas, clube dos Emirados Árabes Unidos localizado em Abu Dhabi. A notícia da rescisão entre as duas partes, de resto, já foi oficializado pelo clube, através de um comunicado oficial.

«A Baniyas Club Football Company agradece ao jogador português Francisco Geraldes pelo período que passou na equipa principal de futebol, desejando-lhe boa sorte e sucesso para o futuro», escreveu o clube nas redes sociais.

Recorde-se que Francisco Geraldes, de 28 anos, assinou com o Baniyas no início desta temporada, depois de ter terminado contrato com o Estoril. Agora volta a ser um jogador livre, podendo assinar a custo zero ainda neste mês de janeiro.