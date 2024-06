A Lazio anunciou a saída de Igor Tudor, que se demitiu do cargo de treinador apenas três meses após ter assinado contrato.

Segundo o clube italiano, no qual Sérgio Conceição jogou durante a carreira de jogador e no qual ainda é um ídolo, esclareceu que foi o próprio técnico croata que pediu a saída do cargo, tendo chegado a acordo com a direção para a rescisão.

Comunicado da Lazio:

«A SS Lazio anuncia que, hoje, Igor Tudor renunciou ao cargo de treinador da equipa principal.

O clube agradece ao técnico pelo trabalho realizado, desejando-lhe muita sorte pessoal e profissional»