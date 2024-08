O Al Hilal oficializou esta terça-feira a contratação de João Cancelo, através das redes sociais. O internacional português é agora oficialmente reforço da equipa de Jorge Jesus, na qual se junta ao também internacional português Ruben Neves.

Antes disso, recorde-se, já o Manchester City se tinha despedido também de João Cancelo.

Embora os clubes não tenham revelado o valor da transferência, o Maisfutebol sabe que o negócio andará em torno de 25 milhões de euros. João Cancelo deixa assim Manchester City em definitivo, depois de ter entrado em rota de colisão com Pep Guardiola, o que lhe valeu empréstimos ao Bayern Munique e ao Barcelona, na última temporada e meia.

Joao Cancelo has completed a permanent move to Al Hilal ✍️



Thank you for everything, Joao! 🩵 pic.twitter.com/yWGsBmcj6I