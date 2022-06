Mateo Cassierra, avançado colombiano que jogou no Belenenses entre 2019 e 2021, foi anunciado como reforço dos russos do Zenit São Petersburgo.

O jogador de 25 anos vai assim continuar a atuar na Rússia, depois de na época passada ter estado ao serviço do FK Sochi, equipa qual fez 14 golos no campeonato e que ajudou a terminar no segundo lugar, precisamente atrás do Zenit.

Cassierra assinou um contrato válido para as próximas três temporada com mais uma de opção.