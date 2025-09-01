O Casa Pia oficializou um reforço para a frente de ataque proveniente da Liga italiana. Dailon Livramento, extremo de 24 anos, chega do Hellas Verona. Para anunciar o jogador, os «gansos» promoveram uma vídeo-chamada entre reforços, contando com a participação de Xander Severina.

O jogador, que vai assumir a camisola 10, é também internacional por Cabo Verde. Antes da experiência na Itália, Livramento tinha representado o MVV e o Roda, dos Países Baixos.

Na última época, pelo Hellas Verona, foi opção em 30 encontros, somando um golo e uma assistência. É, agora, mais um ativo do plantel à disposição de João Pereira.