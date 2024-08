O lateral espanhol Marcos Alonso é jogador do Celta de Vigo. O experiente atleta, de 33 ano, assina por um ano mais outro de opção.

O jogador assinou a custo zero, visto ter terminado o contrato com o Barcelona no fim do mês de junho. No momento do anúncio, Alonso deu a conhecer as cores do terceiro equipamento do Celta.

No mesmo dia, o Celta de Vigo anunciou o empréstimo de Unai Núñez ao Athletic Bilbao, com opção de compra por 7 milhões de euros, e a saída do capitão Kevin Vásquez.