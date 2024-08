Após destacar-se no Arouca durante dois anos, Ignacio de Arruabarrena vai aventurar-se no Médio Oriente. O guarda-redes de 27 anos foi anunciado pelo Al Wehda, da principal Liga saudita, com um contrato válido por duas épocas.

O uruguaio tinha terminado contrato com os arouquenses e não continuou no clube, depois de 66 jogos pelo emblema da Serra da Freita. Antes disso, tinha atuado pelo Montevideu Wanderers, do país-natal.

Este anúncio acontece, curiosamente, no mesmo dia em que Arruabarrena partilhou o nascimento do segundo filho, Bauti. Um dia duplamente feliz para o uruguaio.