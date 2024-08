Nordi Mukiele foi emprestado ao Bayer Leverkusen, pelo Paris Saint-Germain. O defesa francês vai para o clube alemão por empréstimo sem opção de compra, acrescentando mais uma opção para Xabi Alonso no setor mais recuado.

Sem espaço no PSG, volta aos 26 anos, a um país que conhece bem. Mukiele jogou no Leipzig entre 2018 e 2022, destacando-se no emblema germânico.

Jogador do Paris Saint-Germain desde 2022, Nordi Mukiele venceu dois títulos de campeão francês (2023, 2024), uma Taça de França (2024) e duas Supertaças (2022, 2023) ao seu palmarés em 45 jogos em todas as competições.

Tem também uma internacionalização pela seleção gaulesa (contra a Finlândia, em setembro de 2021), depois de ter jogado sucessivamente pelas equipas francesas de Sub-18, Sub-19, Sub-20 e Sub-23.