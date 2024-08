A vida dá muitas voltas. E Bento Estrela que o diga. O jovem médio luso-norte-americano, de 18 anos, foi anunciado pelo Sporting nesta quarta-feira depois de ter jogado no Núcleo Sportiguista de New Jersey, no país-natal, entre os quatro e os sete anos.

«É uma história interessante, porque ficava a cinco minutos da minha casa e a minha mãe levava-me todos os dias ao parque porque eu só queria correr e jogar à bola. Então a minha mãe perguntou se podiam ficar comigo. Desde aí, comecei a jogar futebol durante três anos e agora nem acredito que estou a jogar no Sporting», começou por dizer aos meios do clube.

«Apenas jogava por diversão e com os meus amigos. Agora estou a jogar futebol profissional e é um sonho concretizado», admitiu. Bento Estrela é reforço para o futebol de formação do clube, proveniente dos New York Red Bulls.

Médio-defensivo, Bento Estrela apresenta o seu estilo de jogo aos adeptos sportinguistas: «Jogo como médio-defensivo e sou bom a defender. Consigo fazer passes curtos e longos e também gosto de driblar», disse.

Assinou contrato com o Sporting até 2027. No clube, há um jogador que admira em particular: «Conheço o Geovany [Quenda]. Vi-o jogar no Euro sub-17 e penso que é um jogador com muita qualidade», afirmou.