Malang Sarr, defesa central de 27 anos, deixou os franceses do Lens, confirmou o clube através das redes sociais. O ex-FC Porto deixa, assim, a equipa sensação da última edição da Ligue 1. 

Depois de toda uma formação no Nice, o defesa francês reforçou o FC Porto na época 2020/21, por empréstimo do Chelsea. Na época seguinte jogou nos ingleses antes de regressar a França, para reforçar no Mónaco. Seguiram-se dois anos no Lens. 

Na última temporada, Malang Sarr fez 39 jogos, somando uma assistência. O Lens, por sua vez, terminou no segundo lugar do campeonato e conquistou ainda a Taça de França. 

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