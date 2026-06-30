OFICIAL: defesa ex-FC Porto deixa o Lens
Malang Sarr, central de 27 anos, despede-se do clube ao fim de duas épocas
Malang Sarr, central de 27 anos, despede-se do clube ao fim de duas épocas
Malang Sarr, defesa central de 27 anos, deixou os franceses do Lens, confirmou o clube através das redes sociais. O ex-FC Porto deixa, assim, a equipa sensação da última edição da Ligue 1.
Depois de toda uma formação no Nice, o defesa francês reforçou o FC Porto na época 2020/21, por empréstimo do Chelsea. Na época seguinte jogou nos ingleses antes de regressar a França, para reforçar no Mónaco. Seguiram-se dois anos no Lens.
Na última temporada, Malang Sarr fez 39 jogos, somando uma assistência. O Lens, por sua vez, terminou no segundo lugar do campeonato e conquistou ainda a Taça de França.
𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒏𝒈 ❤️💛— Racing Club de Lens (@RCLens) June 30, 2026
Artisan majeur de la saison historique du Racing, Malang Sarr quitte l'Artois au terme de son contrat. Le club remercie chaleureusement le défenseur et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. 🤝 pic.twitter.com/NPKhY7IDdU