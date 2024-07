O Manchester United ganhou a corrida ao Real Madrid e prepara-se para assinar cntrato com Leny Yoro: o central francês já está em Manchester, de resto, para realizar os exames médicos e assinar contrato.

Para ultrapassar a concorrência do Real Madrid, o clube inglês apresentou ao Lille uma proposta de cerca de 60 milhões de euros no imediato, que pode chegar aos 70 milhões, mediante determinados objetivos.

Leny Yomo é um central de 18 anos, internacional olímpico francês, que fez toda a formação no Lille e se estreou na equipa principal com apenas 16 anos. Tinha contrato por mais duas época com o clube francês.