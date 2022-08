O Manchester City joga nesta quarta-feira em Camp Nou, diante do Barcelona, e há adeptos da equipa espanhola ainda com esperança de que o a direção do clube já não deixe Bernardo Silva sair de Barcelona.

O médio internacional português tem sido apontado de forma insistente ao Barça, mas depois de Guardiola ter assegurado há dias que Bernardo iria jogar na casa do Barcelona, mas com a camisola do Manchester City, agora foi o CEO dos citizens a fechar a porta da saída do jogador formado no Benfica.

«Já é um pouco tarde para falar de entradas e saídas. Essa história já deu várias voltas, mas no fundo nunca saiu do ponto de partida», disse Ferran Soriano, no programa «Que T’hi Jigues», da Cadena SER.