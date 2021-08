Nahuel Ferraresi está muito perto de se tornar reforço do Estoril na próxima época por empréstimo do Manchester City. O negócio está praticamente fechado e o jogador chega nesta quinta-feira a Portugal, sabe o Maisfutebol.

O central internacional venezuelano, de 22 anos, vai cumprir a terceira temporada consecutiva em Portugal, onde chegou para representar o FC Porto B, seguindo-se uma época de bom nível no Moreirense na época passada.

Agora, o jogador vai vestir a camisola canarinha da equipa da linha, que assegurou o empréstimo com opção de compra, junto do campeão inglês, que passa a contar com dois jogadores cedidos ao Estoril, depois de o japonês Ryotaro Meshino ter sido oficilizado há dias.