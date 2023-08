O Manchester City apresentou uma nova proposta por Matheus Nunes, depois de a primeira ter sido recusada, como revelou o treinador dos Wolves.

Pep Guardiola quer assegurar o internacional português e em cima da mesa está uma oferta de 60 milhões de euros, o mesmo valor da primeira proposta, apresentada durante a semana passada, embora esta tenha outras condicionantes ligeiramente mais vantajosas.

Os citizens já têm o acordo com o jogador alinhado, mas o Wolverhampton não quer abdicar do médio que na primeira época ao serviço do clube fez 39 jogos, depois de se ter transferido do Sporting.

O Maisfutebol sabe que há uma reunião marcada para esta segunda-feira, uma vez que Matheus Nunes pretende dar o salto para cumprir o sonho de jogar num dos maiores clubes do mundo, e juntar-se aos compatriotas Bernardo Silva e Rúben Dias.