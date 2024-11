De Inglaterra chega uma notícia que deve merecer atenção por parte dos adeptos sportinguistas. O jovem Geovany Quenda é cobiçado pelo Manchester United e até já houve uma reunião em terras de Sua Majestade para discutir a possível reunião do extremo com Ruben Amorim, no futuro.

O famoso agente português Jorge Mendes representou a agência de Geovany Quenda, liderada por Igor Campedelli, nessa reunião, segundo informações confirmadas pelo Maisfutebol. Recorde-se que Mendes gere os direitos de imagem do jogador desde outubro através da Polaris, em parceria com a agência Sferico.

Nessa reunião informal, não houve uma proposta oficial por parte dos dirigentes do Manchester United, que procuravam apenas mais informações sobre a situação do futebolista lançado por Ruben Amorim na equipa principal do Sporting.

O extremo tem no contrato (renovado em setembro) uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Esse vínculo está em vigor até 2027 ou seja, três anos - o máximo permitido para jogadores menores.

Na época de estreia pelo Sporting, Geovany Quenda leva vinte jogos, dois golos e uma assistência. Foi duas vezes convocado para a Seleção Nacional portuguesa, mas ainda sem qualquer minuto disputado.