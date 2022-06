O diretor desportivo do Feyenoord, Frank Arnese, confirmou esta terça-feira que o clube chegou a acordo com o Manchester United para a transferência do lateral esquerdo Tyrell Malacia.

«Existe um acordo com o Man. United. Estamos a aguardar pelo jogador. Se ele disser 'sim', então a transferência torna-se iminente», disse ao portal 1908.

Com toda a formação no emblema de Roterdão, Malacia, de 22 anos, tem sido opção regular nas últimas cinco épocas. Em 2021/22, disputou 50 jogos, tendo marcado um golo e ainda contribuído com cinco assistências. Além disso, soma cinco internacionalizações pelos Países Baixos.