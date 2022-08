O Ajax e o Manchester United anunciaram ter chegado a um acordo para a transferência do avançado brasileiro Antony para o clube inglês.

Em comunicado, a equipa de Amesterdão informa que aceitou uma proposta de 95 milhões de euros com mais €5M mediante objetivos.

Antony não esteve presente nos últimos jogos no Ajax e na passada sexta-feira chegou mesmo a dizer publicamente que pretendia ir embora, isto pouco depois de ter sido noticiado que o emblema neerlandês recusou uma proposta do Man United que na altura era ligeiramente inferior à que agora conduziu a um entendimento entre as partes.

Formado no São Paulo, Antony ruma assim à Premier League após duas temporadas de grande nível no Ajax que lhe valeram as primeiras chamadas à seleção brasileira e um bastante provável lugar nas opções de Tite para o Mundial 2022.