Erik ten Hag despediu-se neste domingo do Ajax com um empate com o Vitesse, mas já tinha assegurado o título do campeonato dos Países Baixos.

Ao fim de cinco épocas, o treinador, de 52 anos vai deixar o clube de Amesterdão, pelo qual conquistou três títulos nacionais e duas Taças, além de boas campanhas na Liga dos Campeões.

Na hora da despedida, o clube não esqueceu tudo aquilo que Ten Hag conquistou e despediu-se com um vídeo emocionante.

«Obrigado pela alegria. Obrigado por acreditar na nossa formação. Obrigado pelas noites mágicas. Erik, obrigado pelo futebol».