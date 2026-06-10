O Manchester United confirmou, em comunicado, as saídas de Jadon Sancho e Tyrell Malacia, que estão em fim de contrato com os Red Devils.

Sancho, que é internacional inglês, chegou ao Manchester United em 2021 depois de se destacar no Dortmund. Ao fim de duas épocas em Old Trafford nunca se afirmou verdadeiramente, tendo sido emprestado durante três temporadas consecutivas - Dortmund, Chelsea e Aston Villa. Na presente temporada, pelos Villans, o extremo de 26 anos marcou um golo e fez três assistências em 39 jogos.

Já Malacia, internacional pelos Países Baixos, chegou a Manchester em 2022 proveniente do Feyenoord, clube pelo qual foi formado. Após uma primeira época em que foi bastante utilizado, com 39 jogos, seguiram-se anos sem utilização. Foi emprestado ao PSV em 2024/25. Na última época, o lateral esquerdo de 26 anos fez apenas três jogos.

O United confirmou ainda a saída de Casemiro, algo que já era público desde janeiro.

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