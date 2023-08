O Manchester United anunciou a contratação de Rasmus Hojlund, avançado internacional dinamarquês.

O jogador de 20 anos chega à Premier League após uma temporada na Atalanta, onde marcou dez golos em 34 jogos. Um registo suficiente, ainda assim, para convencer os Red Devils abrirem os cordões à bolsa, com a imprensa inglesa e italiana a avançar valores na casa dos 70 e dos 80 milhões de euros.

O contrato de Hojlund pelo Manchester United é válido até ao verão de 2028. «Não é segredo que sou fã deste grande clube desde criança e sonhava pisar o Old Trafford como jogador do Manchester United», disse o jovem futebolista aos canais oficiais do clube de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.