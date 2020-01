A quatro dias do fecho do mercado de transferências, mantém-se a indefinição em relação ao futuro de Bruno Fernandes.

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, foi questionado em conferência de imprensa de antevisão do jogo de terça-feira com o Manchester City, para a Taça da Liga, sobre uma eventual contratação do jogador do Sporting, e afirmou: «Não tenho nenhuma novidade para vocês sobre contratações, foi desperdiçar uma pergunta. Não tenho nada para dizer agora, só quero pensar no jogo de amanhã.»

«Nem me lembro de muitos bons negócios em janeiro», começou por dizer o técnico, mas corrigiu depois: «O Henrik [Larsson] foi bom, Nemanja [Vidic] e Patrice [Evra] foram bons também. É mesmo difícil, muito difícil. Os clubes não querem perder os melhores jogadores.»