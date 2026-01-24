Sem clube desde que deixou o Estoril no final da época passada, Eliaquim Mangala vai prosseguir a carreira no Oriente Petrolero, da Bolívia.

O defesa-central que também passou pelo FC Porto entre 2011 e 2014 e foi campeão inglês pelo Manchester City ainda não foi oficialmente apresentado, mas o clube da Liga boliviana já fez uma publicação que desfaz todas as dúvidas: um banco de um avião, troféus conquistados em Portugal, em Inglaterra e na Bélgica, e a Torre Eiffel em pano de fundo.

Aos 34 anos, Mangala vai ter a primeira experiência fora do continente europeu, mais concretamente ao serviço do 11.º classificado da última edição do campeonato boliviano.

