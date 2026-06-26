Manu é reforço do Radomiak Radom, da Polónia. O internacional angolano deixa assim o Estrela da Amadora depois de ter chegado à Reboleira no verão de 2024.

Na primeira época nos tricolores dividiu-se entre equipa principal, equipa B e sub-23. Na última temporada esteve emprestado ao União Santarém, da Liga 3, clube pelo qual marcou três golos e fez uma assistência em 24 jogos.

O avançado de 20 anos ruma agora ao décimo classificado da última edição da Liga polaca, assinando um contrato válido até 2029.