A Juventus está perto de ter um novo reforço: Manuel Locatelli.

O clube anunciou nas redes sociais que o internacional italiano vai fazer exames médicos esta quarta-feira de manhã e divulgou mesmo imagens da chegada do médio de 23 anos.

Locatelli, uma das figuras da Itália no Euro 2020, está no Sassuolo desde 2018, ele que fez grande parte da formação no Milan.

Veja as imagens no vídeo abaixo: