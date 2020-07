O Betis anunciou esta quinta-feira a contratação de Manuel Pellegrini, que vai ser o treinador da equipa a partir da próxima época.

OFICIAL | Manuel Pellegrini, entrenador del #RealBetis a partir de la próxima temporada



¡Bienvenido! 👋🇨🇱

— Real Betis Balompié (@RealBetis) July 9, 2020

Em comunicado, o Betis explicou que Pellegrini assinou contrato válido até junho de 2023.

O técnico chileno estava sem clube desde dezembro, altura em que deixou o West Ham. Em Inglaterra, Pellegrini treinou ainda o Manchester City. Em Espanha, orientou Real Madrid, Villarreal e Málaga e foi ainda treinador do Hebei Fortune, da China.

No final de junho, o Betis onde alinha William Carvalho despediu Rubi do comando técnico, ficando Alexis Trujillo, ex-jogador e coordenador da área desportiva do clube, a orientar a equipa até ao final da época.