O Botafogo oficializou nesta quinta-feira a contratação do lateral esquerdo Marçal.

O futebolista brasileiro, de 33 anos, chega à equipa de Luís Castro depois de duas épocas nos ingleses do Wolverhampton. Assina um contrato válido até ao final de 2023.

Formado no Grémio, Marçal iniciou a carreira como sénior no Americana e passou ainda pelo Guaratinguetá, antes de chegar a Portugal pelas portas do Torreense. Seguiu, depois, para o Nacional e, ao fim de quatro épocas, assinou pelo Benfica. Foi cedido ao Gaziantepspor e Guingamp, antes de se juntar ao Lyon em 2017/18, terminando a ligação aos encarnados sem ter realizado qualquer jogo oficial.