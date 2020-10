Liverpool anunciou esta quinta-feira a contratação do jovem guarda-redes brasileiro Marcelo Pitaluga.

O guardião de 17 anos, ex-Fluminense, fez parte da seleção brasileira que venceu o Mundial sub-17, em Novembro.

Apesar da tenra idade, Marcelo Pitaluga, que jogou no Fluminense com Muriel, irmão de Alisson, guarda-redes do Liverpool, vai trabalhar com a equipa principal, embora possa jogar pelas equipas jovens.