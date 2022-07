O central Marco Baixinho vai jogar no Anorthosis Famagusta, avançou o jornal Record e confirmou o Maisfutebol.

O jogador de 33 anos, que terminou contrato com o Paços de Ferreira no final da última época, já assinou um vínculo válido para as próximas duas temporadas com o emblema de Chipre e treinou nesta quarta-feira.

Baixinho terá assim a primeira experiência da carreira no estrangeiro. Com passagens pela formação de Benfica e Sporting, iniciou o percurso como sénior no Carregado, passou pelo Mafra e representou os pacenses nas últimas sete temporadas. Em 2021/22, cumpriu 32 jogos e ainda somou uma assistência.