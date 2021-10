O Sporting comunicou à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobililários) as operações referentes a transações de jogadores durante o mercado de transferências de verão, revelando os contornos de negócios realizados durante este período.

No documento constam, por exemplo, os negócios relativos à ida de Marco Cruz para do FC Porto para o Sporting e de Rodrigo Fernandes do Sporting para o FC Porto. Cada uma envolveu o pagamento de 11 milhões de euros, de acordo com a informação prestada pela SAD do Sporting.

Recorde-se que durante o mercado de transferências de verão o FC Porto realizou com o V. Guimarães negócios semelhantes por jovens futebolistas pertencentes às formações dos dois clubes e que envolveram pagamentos de 15 milhões de euros dos azuis e brancos ao vimaranenses e no mesmo montante do lado do emblema minhoto para o FC Porto.