Marco Silva recusou a proposta milionária da Arábia Saudita.

Como o próprio treinador revelou em declarações à imprensa, o Al Ahli fez-lhe uma oferta de dois anos, a ganhar cerca de vinte milhões por cada temporada, mas o técnico comprometeu-se com o Fulham a cumprir o contrato.

Recorde-se que Marco Silva tem contrato por mais uma temporada, até 30 de junho de 2024, mas o Fulham já manifestou vontade de renovar com o treinador português, através de Tony Khan, um dos donos do clube.

A proposta do Al Ahli foi bastante tentadora para Marco Silva, mas no fim, e após uma conversa com os proprietários do Fulham, o português decidiu ficar e continuar a tentar devolver o Fulham às glórias do passado.